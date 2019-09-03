”سامسونغ“ تخطط لطرح هاتف ثانٍ قابل للطي‎

كشفت تقارير حديث أن شركة سامسونغ تعكف على تطوير هاتف جديد قابل للطي، بينما تعمل على إصلاح نسختها السابقة ”جالاكسي فولد“.

وأطلقت الشركة هاتفها الأول القابل للطي، ”جالاكسي فولد“ قبل أشهر، ولكن سرعان ما ظهرت به عيوب ومشاكل دفعت الشركة لسحبه.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الشركة تعمل على تصميم هاتف ثان قابل للطي، يمكن طيّه إلى شكل مربع.

وبحسب التقرير، يتميز الجهاز الجديد بشاشة داخلية بحجم 6.7 بوصة يمكن طيها إلى مربع صغير بحجم الجيب، كما تعمل الشركة على جعل الهاتف أرق وأرخص من سابقه جالاكسي فولد، والذي تبلغ تكلفته حوالي ألفي دولار.

وسيحتوي الجهاز الجديد، والذي لم يكشف عن اسمه بعد، على مجموعة من الكاميرات الأمامية والخلفية، بما في ذلك عدسة أمامية مثقوبة تشبه عدسة هاتف Galaxy Note الجديدة.

كما سيتضمن كاميرتين خلفيتين تختلف وظيفتهما بناء على وضع الهاتف، بحيث يمكن استخدام الكاميرتين عند فتح الهاتف، وكاميرا واحدة فقط وهو مطوي.

ويختلف الهاتف الجديد عن سابقه ”جالاكسي فولد“، بشكله بعد فتح الطية، حيث يكون بحجم هاتف ذكي عادي، مناسب لأبعاد التطبيقات، عكس ما يحدث مع جالاكسي فولد الأكبر حجمًا، والذي يحتاج إلى تطبيقات مخصصة.

وكانت سامسونغ أطلقت جالاكسي فولد في فبراير الماضي، قبل أيام من ملاحظة المستخدمين العديد من الأعطال التي تراوحت بين توقف شاشات الهاتف عن العمل وتحطم أخرى ودخول الأتربة داخل جسم الجهاز، ومن المتوقع أن تعيد الشركة طرح الهاتف الذكي القابل للطي الأسبوع المقبل.