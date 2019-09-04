”فيسبوك“ تتخلص من اقتراحات الإشارات وتحد من خاصية التعرف إلى الوجه

بدأت شركة ”فيسبوك“ تعديل عدة مزايا أساسية في تطبيقها الشعبي، حيث أعلنت أنها تخطط لإخفاء عدد الإعجابات التي يتلقاها الآخرون على منشوراتهم، والآن كشفت الشركة أنها ستلغي خاصية اقتراحات الإشارات وتحد من خاصية التعرف إلى الوجه.

ستمنح شركة ”فيسبوك“ المستخدمين المزيد من السيطرة على التطبيق، إذ ستمكنهم من تفعيل أو إبطال ميزة ”اقتراحات الإشارات“ Tag Suggestions.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعدل الشركة أيضًا نظام التعرف التلقائي على الوجه في الصور ابتداءً من اليوم، إذ سيتيح التطبيق لجميع المستخدمين القدرة على تفعيل أو تعطيل الخاصية من خلال مفتاح مبسط.

وسيتم إيقاف تشغيل الخاصية من البداية، مما يعني أن فيسبوك لن يكون قادرًا على اقتراح الإشارة للمستخدم في الصور، وستظل هذه الخدمة مغلقة حتى يفعلها المستخدم بنفسه، وفقًا لتصريحات شركة فيسبوك.

وسيتلقى المستخدمون إشعارًا يتضمن معلومات عن التحديثات وخيارًا واضحًا لتشغيلها أو إيقافها، وقالت فيسبوك في منشورها عن التحديث: ”اتخذنا الخطوات اللازمة لتحديث إعداداتكم بشكل أكثر وضوحًا ويمكنكم اختيار ترك الخاصية مغلقة أو تفعيلها في الإشعار الخاص بالتحديث دون الاضطرار إلى الانتقال إلى صفحة منفصلة“.

وأضافت: ”إذا لم تفعّل إعداد التعرف على الوجوه حاليًا، فلن نستخدم تقنية التعرف إلى الوجه لمراجعة الصور التي تتضمن وجهك أو اقتراح إشارات على الصور“.

وسيتمكن المستخدمون من إضافة إشارات الأصدقاء يدويًا، لكن الشركة لن تقترحها تلقائيًا ما لم يفعل المستخدم خدمة التعرف إلى الوجه.

منذ صدورها في عام 2015 وكانت خاصية التعرف إلى الوجه محور الكثير من الجدل ومخاوف الخصوصية، حيث تتضمن مسح الشركة لجميع الصور التي يضيفها المستخدمون واحتفاظها بهذه البيانات لتتعرف إلى الوجه أينما نشر.