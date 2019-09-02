وداعًا لـ“جنون اللايكات“.. فيسبوك تستعد لإخفاء الإعجابات من تطبيقها

تستعد شركة فيسبوك لإجراء تعديل جوهري كبير على نظام الإعجابات في تطبيقها؛ وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العقلية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشفت الشركة بأنها تعمل على تعديل النظام، بعد أن اكتشفت الباحثة ومهندسة الهندسة العكسية ”جين مانشون وونج“، نموذجًا أوليًا من الكود الخاص بطرح الميزة مخفيًا داخل تطبيق فيسبوك الخاص بأنظمة تشغيل الأندرويد.

ورغم أن هذه الميزة ليست متوفرة بعد لأي من مستخدمي فيسبوك، إلا أنه من المحتمل أن يكون اختبار الميزة مشابهًا للاختبار الجاري على إنستغرام.

وبدأت شركة إنستغرام التابعة لفيسبوك، في شهر يوليو، باختبار خاصية إخفاء عدد إعجابات الآخرين في كندا واليابان وإيرلندا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، والذي يتيح للمستخدمين رؤية قائمة بالإعجابات على منشوراتهم الخاصة فقط، ويخفي عدد إعجابات منشورات الآخرين.

وتقول الشركة، إن ”هذه المبادرة تهدف لتعزيز مستويات السعادة بين المستخدمين، حيث ثبت أن مواقع التواصل الاجتماعي وما تنطوي عليه من منافسة، يمكن أن تسهم في تدني احترام الذات لدى الشباب“.

وأظهرت الدراسات العلمية السابقة، أن ”استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب، والأفكار الانتحارية، والشعور بالضيق“، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية.

كما أظهرت دراسات أخرى، أن زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالوحدة والقلق الاجتماعي والعزلة الاجتماعية.