”غوغل“ تطلق تطبيقًا للصور يعمل دون اتصال بالإنترنت

أطلقت ”غوغل“ تطبيقًا جديدًا هو ”Gallery Go“، مصمم للسماح للأشخاص الذين لديهم اتصال إنترنت غير موثوق به لتنظيم صورهم وتعديلها.

ويستخدم هذا التطبيق تقنية تعلم الآلة لتنظيم الصور مثل تطبيق ”صور غوغل“ المعتاد، ويمكنك أيضًا استخدامه لتحسين الصور تلقائيًا وتطبيق المرشحات.

والفرق بين التطبيقين هو أن ”Gallery Go“ مصمم للعمل دون اتصال بالإنترنت، ويشغل مساحة 10 ميغابايت فقط على هاتفك، وفقًا لموقع ”the verge“ التقني.

ويعد ”Gallery Go“ مجرد أحدث إصدار صغير الحجم لتطبيق مصمم للأسواق النامية مثل نيجيريا، حيث أعلنت غوغل من هناك عن التطبيق الجديد.

وقد أنتجت فيسبوك إصدارات ”Lite“ من تطبيق فيسبوك الرئيسي، إضافة إلى ”ماسنجر“ و“إنستغرام“، وفعلت ”تويتر“ الشيء نفسه مع تطبيق ”Twitter Lite“.

وقامت غوغل بشيء مماثل على مستوى نظام التشغيل من خلال إصدار ”Android Go“، وهو نظام تشغيل صغير الحجم يعتمد على نظام أندرويد ومصمم للعمل على الهواتف الذكية غير باهظة الثمن وتفتقر إلى معالجة قوية.

والتطبيق الجديد متاح الآن للتنزيل من متجر ”بلاي ستور“، ولتشغيله ستحتاج إلى جهاز يعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 8.1 Oreo“ أو إصدار أعلى.