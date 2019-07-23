”غوغل“ تطور محرك بحث خاصًا بالأطفال

كشفت براءة اختراع جديدة قدمتها شركة ”غوغل“ عملها على تطوير محرك بحث خاص بالأطفال، على الرغم من مشاكل الخصوصية التي تعرضت لها مؤخرًا.

وتقدمت ”غوغل“ بطلب للحصول على براءة اختراع لمشروعها الجديد في أوروبا، والذي يدعى ”Gamifying Voice Search Experience for Children“، ويتضمن إنشاء محرك بحث خاص بالأطفال.

ومن المتوقع أن يستهدف منتج شركة ”غوغل“ الجديد الأطفال في سن الحضانة، حيث كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن التطبيق سيستخدم واجهة فقاعية صديقة للأطفال تتفاعل مع المستخدم صوتيًا.

وسيكون هذا المنتج منفصلًا عن مساعد ”غوغل“ الصوتي، والذي يسمح أيضًا للمستخدم بإجراء عمليات البحث الصوتية على أجهزتهم.

إلا أن هذه الأنباء أثارت مخاوف خبراء التعليم، الذين أعربوا عن قلقهم من حدوث انتهاكات محتملة للخصوصية، مثل تلك التي حدثت مع جهاز ”إيكو“، فضلًا عن خطر إدمان الأطفال على التكنولوجيا في سن مبكرة.

ويأتي طلب براءة الاختراع هذا بعد أسابيع فقط من فضيحة تجسس موظفي ”غوغل“ على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، ولكن الشركة تؤكد أنها يمكن أن تحوّل عملية البحث عن المحتوى إلى تجربة تشبه اللعبة، لتكون صديقة للأطفال.

وتشير براءة الاختراع إلى أن التطبيق يستهدف الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة، والأصغر من 3 سنوات، والذين سيتحكمون في عملية البحث بتفجير الفقاعات التي تظهر على الشاشة، وعندما يتحدثون عن الصور التي تظهر على الشاشة مثل الحيوانات أو الألعاب.

وعلى سبيل المثال، إذا قال الطفل كلمة ”زرافة“، سيعرض له محرك البحث صورًا أو فيديوهات خاصة بهذه الكلمة، والتي يمكن أن تعجبه أو لا، كما سيتم تشجيعه على ترك التعليقات.

إلا أن شركة ”غوغل“ أكدت أن ”الفكرة لا تزال في مرحلة التطوير، وربما لا تتحقق أبدًا“، حيث تجمع شركات التكنولوجيا العديد من براءات الاختراع كل عام، ولا تطور سوى جزء منها فقط.