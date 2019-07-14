”هواوي“ تكشف عن ”هارموني“

كشف تقرير جديد عن قيام شركة ”هواوي“ بتسجيل علامة تجارية جديدة تحمل اسم ”هارموني “ في المكتب الأوروبي لحقوق الملكية، والذي من المتوقع أن يكون الاسم الدولي لنظام تشغيلها البديل للأندرويد، ويحمل اسم ”هونغ مينغ“، داخل السوق الصينية.

وأشار التقرير، الذي نشره موقع ”إنديان إكسبريس“ الإخباري، إلى أن ”نظام التشغيل الجديد قد تم تسجيله باسم ”هواوي آرك أو إس“ في ألمانيا، في محاولة قوية من جانب العملاق الصيني لفرض استقلاليته عن غوغل ونظام تشغيلها المفتوح المصدر أندرويد“.

وسيفتح دخول ”هواوي“ إلى سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية باب المنافسة التي كانت مغلقة لما يقرب من عقد زمني على العملاقين ”أبل“ بنظام تشغيلها ”أيوس“ و“غوغل“ بنظام تشغيل أندرويد، وبذلك ستحتدم المنافسة ويحاول الجميع تقديم أفضل ما لديهم لكسب ثقة وولاء المستخدم باستمرار.

وكان رين زهينجفاي ، مؤسس ومدير ”هواوي”، قد صرح من قبل أن ”نظام هواوي أسرع من أندرويد بشكل ملحوظ على مستوى الهواتف الذكية وكذلك أسرع من نظام أبل للأجهزة المكتبية ”ماك أو إس“، حيث إن نظام ”هواوي“ سيكون نظام تشغيل لجميع أجهزتها من هواتف وأجهزة راوتر ومراكز بيانات وأجهزة كمبيوتر شخصية وحتى السيارات الذكية“.

ومن المنتظر أن تعقد ”هواوي“ مؤتمرًا للمطورين الشهر المقبل على مدار يومين، وستحاول من خلاله تشجيعهم على تطوير التطبيقات لنظام تشغيلها، فبتوافر التطبيقات التي يستعملها المستخدمون على نظام هواوي، سيكون ذلك عاملاً جاذبًا لهم لاستخدام نظام تشغيلها على حساب أندرويد“.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظرًا قويًا على ”هواوي“ ومنع تعامل الشركات الأمريكية معها، بما في ذلك شركة غوغل ونظام تشغيلها أندرويد الذي أصبح محرمًا على هواتفها المستقبلية.