بيع جهاز كمبيوتر مصاب بستة فيروسات بأكثر من 1.3 مليون دولار‎

بيع جهاز كمبيوتر قديم يحوي 6 من أخطر فيروسات المعلوماتية في العالم، ويرمز إلى مخاطر الإنترنت، في مزاد في نيويورك مقابل 1.345 مليون دولار، على ما أعلن موقع الفنان الصيني الذي نظم عملية البيع هذه.

ولا ميزة خاصة لجهاز الكمبيوتر هذا وهو من نوع ”نتبوك سامسونغ أن سي 10“ ويعود إلى 2008 ويعمل بنظام تشغيل ”ويندوز إكس بي أس بي 3″، سوى أنه يحوي فيروسات ”أي لوف يو“ (2000) و“ماي دوم“ (2004) و“سوبيغ“ (2003) و“دارك تيكيلا“ (2013) و“بلاك إنرجي“ (2015) و“وانا كراي“ (2017).

وتسببت هذه الفيروسات الستة بأضرار لا تقل قيمتها عن 95 مليار دولار في العقدين الماضيين، بحسب غوو أو دونغ، صاحب هذا العمل الفني الذي سُمي ”استمرار الفوضى“.

ويُعرّف هذا الرجل عن نفسه على أنه فنان رقمي معاصر تنتقد أعماله ”المغالاة في الثقافة الإلكترونية المعاصرة“.

وكان في الإمكان رؤية جهاز الكمبيوتر هذا الموجود في نيويورك، عبر البث التدفقي خلال المزاد. وهو كان في وضعية عمل لكنه لم يكن متصلًا بالإنترنت. وهو سيُمنح للمالك الجديد مع سلك التغذية الكهربائية الخاص به غير أن الشاري تعهد بعدم الاتصال بالإنترنت عبر هذا الجهاز لعدم نشر هذه الفيروسات، وفق الموقع.

وأوضح منظمو المزاد أن هذا العمل الفني ”يتيح دراسة البرمجيات الخبيثة كما يسمح للأشخاص المهتمين في تحليل هذه البرمجيات (أو ربما في إطار مهني) بالاطلاع على برمجية لا تزال تعمل وتحليل طريقة عملها أو السماح للناس بوقف البرمجيات الخاصة في بيئتهم“.

وأجري المزاد بالتعاون مع شركة ”ديب إنستنكت“ لأمن المعلوماتية التي أشارت إلى أن الفيروسات الموجودة في جهاز الكمبيوتر هذا ”تسببت بأضرار تفوق قيمتها 95 مليار دولار، ببساطة لأن الشركات لم تكن محضرة لهجمات لم تتعرض لها قبلًا“.