مجموعة ”أمازون“ تكسب نزاعًا حول استخدام اسمها على الإنترنت

واعتبرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) التي تدير أسماء النطاق على الإنترنت، أن العملاق الأمريكي مخوّل باستخدام هذا الاسم ومشتقاته بالرغم من احتجاج عدّة بلدان على الأمر، من بينها البرازيل.

فالمجموعة الأمريكية تحمل اسم الغابة المطيرة الشهيرة الملقبة بـ ”رئة العالم“.

وقال وزير الخارجية البرازيلي في آذار/مارس، إنه ”نظرًا للدلالة اللغوية الملازمة للغابة، ينبغي ألّا يكون اسم النطاق هذا حكرًا على شركة ما“.

وكانت هيئة ”آيكان“، قد قررت البتّ في المسألة في حال تعذّر على الطرفين التوصل إلى اتفاق.

وقد تعهدت المجموعة الأمريكية بعدم استخدام هذا الاسم في سياق قد يدلّ على الغابة والسماح للبلدان المعنية بالاستفادة من عدّة أسماء نطاقات مشتقة ”لأغراض غير تجارية“ هدفها رفع الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.

وندد وزير الخارجية البرازيلي الإثنين بقرار هيئة ”آيكان“، الذي لا يراعي في نظره بما فيه الكفاية ”موجب حماية التراث الطبيعي والثقافي والرمزي لبلدان منطقة الأمازون وشعوبها“.