السعودية.. توقف نظام نور مع انطلاق التسجيل في الروضات الحكومية (فيديو)

توقف نظام نور عن العمل مع بداية انطلاق التسجيل في الروضات الحكومية، وفق ما أوردته حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم في المملكة قد أعلنت أن اليوم الأحد 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 نيسان/أبريل 2019، هو موعد بدء التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال، وذلك عبر موقع نظام نور.

وأثار توقف النظام ردود فعل غاضبة، حيث تواجه الوزارة الاتهامات واللوم بالتقصير، واشتكى عدد كبير من المواطنين من تعطل جزئي في النظام تمثل في تأخر كبير في تحميل الموقع وعدم إمكانية استكمال الخطوات أو الانتقال للخطوة التالية، والخروج من الصفحة دون استكمال التسجيل.

وسخر مستخدمون من هذا العطل حيث كتبت معلقة: ”#نظام_نور منشنو الشيوخ يقروون عليه .. يقهر“.

#نظام_نور منشنو الشيوخ يقروون عليه .. يقهر ???? — ساره (@isaraamri) April 21, 2019

وانتقد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتح باب التسجيل إلكترونيًّا في المناطق كافة دفعة واحدة، ما تسبب في زيادة الضغط على ”سيرفرات الموقع“ وأدى إلى حدوث مشاكل تقنية.

#نظام_نور الاداريات يشتكون من الفراغ بالدوام يقولون نجي نفطر ونرجع لاشغل ولا مشغله ؟! ???? على ايش توظيف هالكم الهائل من الاداريات بالمدارس وبالاخير التسجيل من موقع واحد كل البشر عليه؟ — صهيل امرأه (@9ahel) April 21, 2019

#نظام_نور تأجّل التسجيل، قلنا يمكن يرتبون امورهم،أمّا يُعلن وقت التسجيل(والأسبقية لمن يسجل أولا) ، عبارة جيّشتنا ووضعت يدينا على قلوبنا ، بالموعد 6:55 النظام يعمل،الساعة 7:00 سقط النظام من أول دقيقة ، وبالأخير تختفي ايقونة التسجيل!! شيلوا شعار الرؤية فامكانيات الموقع لا تواكبها. — عبدالله (@aa013aa) April 21, 2019