السعودية.. توقف نظام نور مع انطلاق التسجيل في الروضات الحكومية (فيديو)

السعودية.. توقف نظام نور مع انطلاق التسجيل في الروضات الحكومية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

توقف نظام نور عن العمل مع بداية انطلاق التسجيل في الروضات الحكومية، وفق ما أوردته حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم في المملكة قد أعلنت أن اليوم الأحد 16 شعبان 1440 هـ الموافق 21 نيسان/أبريل 2019، هو موعد بدء التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال، وذلك عبر موقع نظام نور.

وأثار توقف النظام ردود فعل غاضبة، حيث تواجه الوزارة الاتهامات واللوم بالتقصير، واشتكى عدد كبير من المواطنين من تعطل جزئي في النظام تمثل في تأخر كبير في تحميل الموقع وعدم إمكانية استكمال الخطوات أو الانتقال للخطوة التالية، والخروج من الصفحة دون استكمال التسجيل.

وسخر مستخدمون من هذا العطل حيث كتبت معلقة: ” منشنو الشيوخ يقروون عليه .. يقهر“.

وانتقد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتح باب التسجيل إلكترونيًّا في المناطق كافة دفعة واحدة، ما تسبب في زيادة الضغط على ”سيرفرات الموقع“ وأدى إلى حدوث مشاكل تقنية.

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