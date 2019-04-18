وزير إيراني يؤكد تسريب بيانات ملايين المواطنين لشركة عبر الإنترنت

أكد وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، الخميس، صحة التقارير الواردة حول تسريب معلومات أكثر من 6 ملايين مواطن عن طريق شركة شحن عبر الإنترنت.

وكتب جهرمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تعليقًا على تسريب معلومات وبيانات المواطنين: ”إن التقارير المنتشرة بخصوص تعرض نظام حماية المعلومات لإحدى شركات الشحن على الإنترنت صحيحة“.

وأضاف الوزير الإيراني: ”إن التحقيقات لا تزال جارية، وسوف يُنشر تقريرها الرسمي عن طريق مركز حكومي، فيما إن كان هذا تحذيرًا جديًا للأعمال عبر الإنترنت وعليكم توخي الحذر أكثر تجاه معلومات المستخدمين“.

ولم يذكر وزير الاتصالات اسم الشركة المتورطة في تسريب بيانات ومعلومات مستخدميها صراحةً، أو حتى توقيت تسريب هذه البيانات، فيما أشارت بعض تعليقات مستخدمي تويتر في إيران إلى أن البيانات المسربة تعود لمركز بيانات تاكسي الإنترنت ”تيبسي“. وفقًا لتقرير موقع إذاعة ”فردا“ المحلية.