تعطل ”فيسبوك“ و“واتساب“ و“انستغرام“ و“ماسنجر“

تعطلت خدمات فيسبوك المختلفة من واتساب وماسنجر وانستجرام وفيسبوك نفسه؛ بسبب مشكلة مجهولة حتى الآن، حيث توقفت الخدمات المذكورة في العديد من دول العالم، وأصبح بعض المستخدمين غير قادرين على التواصل مع الآخرين أو تصفح ونشر المحتوى.

وشمل هذا العطل الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ومصر.

وقال المستخدمون المتضررون، إن خدمات فيسبوك المختلفة لا يمكنهم استخدامها بشكل طبيعي، فلا يستطيعون إرسال أو استقبال أي رسائل مع الآخرين عبر منصات واتساب وماسنجر، في الوقت الذي كان من الصعب تصفح فيسبوك والتفاعل مع منشوراته وكذلك انستغرام، سواء عبر الموبايل أو الويب.

يأتي هذا الانقطاع ليكون الثاني هذا العام، بعد الانقطاع الذي وقع الشهر الماضي واستمر نحو 12 ساعة متواصلة، إلى حين تمكن مهندسو فيسبوك من استعادة السيطرة من جديد.

وقد رجح بعض المستخدمين، أن هذه المشكلة قد ترجع إلى محاولات فيسبوك لدمج خدماته المختلفة في منصة موحدة، التي كان يلوح مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج بأنها ما زالت في طورها الأولي ولن تخرج للنور قبل 2020.