”فيسبوك“ تطلق مزايا جديدة للموتى

أعلنت شركة ”فيسبوك“ عن تحديثات جديدة على منصتها الاجتماعية متعلقة بحسابات المستخدمين المتوفين ، حيث خصصت تبويبًا جديدًا على تلك الحسابات يتضمن منشورات العائلة والأصدقاء الخاصة بإحياء ذكراه باستمرار، إلى جانب مزايا أخرى جديدة.

وأوضحت ”فيسبوك“، عبر بيان رسمي نشرته مديرة التشغيل بالشركة، شيريل ساندبيرج،، أن التبويب الجديد سيتحكم في ظهوره وخصوصية عرض منشوراته، ومن لديهم الحق في إدارة حسابات الأشخاص المتوفين، وذلك بحسب الوصية الإلكترونية ”Account Legacy“ التي يتركها المستخدم قبل وفاته عبر حسابه، بحيث يتحكمون في من يتمكن من النشر ومدى إمكانية عمل إشارة ”Tag“ للشخص المتوفى في المنشورات المختلفة.

واعتمدت ”فيسبوك“ على الذكاء الاصطناعي وأنظمة تعليم الآلة في التحكم في ظهور حسابات المتوفين بقائمة المقترحين أمام المستخدمين على متن المنصة، بحيث لا يسبب لهم ذلك أي أذى نفسي، مثل ظهور حسابات المتوفين أمام ذويهم عند إنشاء فعاليات ”Event“ أو ظهور بعض المنشورات في ميزة ”Day in History“.

إلى جانب ذلك، فإن الشبكة الاجتماعية قد كشفت عن نقاشها وتعاونها مع عدد من رجال الديانات المختلفة، وكذلك الخبراء والأكاديميون قبل إطلاق المزايا الجديدة، ليتضمن ملاءمتها لجميع المستخدمين.