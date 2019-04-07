لماذا ستتعطل بعض أجهزة GPS حول العالم؟

بدأت أنظمة التتبع الجغرافي GPS على مستوى العالم التعرض لمشكلة كبرى تسببت في عدم قدرتها على تقديم مستوى دقيق من تتبع مواقع المستخدمين حول العالم، وذلك يرجع إلى حدوث ما يُسمى بظاهرة التراجع للخلف GPS Rollover، والتي تعتمد على إعادة ضبط ساعة القمر الصناعي المسؤولة عن التتبع الجغرافي.

ولا يعتمد القمر الصناعي الخاص بالـ GPS على نظام التوقيت والتقويم التقليدي الخاص بنا، ولكنه يعتمد على تقويم قائم على الأسابيع، حيث يعمل بتقنية 10-bit ويحتاج إلى إعادة ضبط بمرور 1024 أسبوعًا، أي حوالي 19 عامًا، ولذلك عندما انطلق القمر الصناعي الخاص بالـGPS في الـ 6 من كانون الثاني/ يناير 1980، وقعت أول عملية إعادة ضبط له في الـ 21 من آب/ أغسطس 1999، وبالتالي المرة الثانية هي في الـ 6 من نيسان/ أبريل من العام الجاري.

وتحمل تلك المشكلة اسم Y2K، والتي تمثل الألفية الثانية، فحرف الـ Y يعود على ”عام Year“، بينما حرف K يعود على رقم ”ألف Kilo“، وبالتالي يوضح لك ذلك أهمية رقم 2 في مكانه تحديدًا، وستؤثر تلك المشكلة على عدد كبير من أنظمة الملاحة الجغرافية خاصة المتواجدة في أنظمة التتبع الجغرافية داخل السيارات المتطورة، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية المتعلقة بأمور الطاقة.

وكي لا تتكرر تلك المشكلة قريبًا، عمل القائمون على نظام التوقيت الخاص بتقنية الـGPS على اعتماد العمل بتقنية جديدة 13-bit بحيث لا تحدث تلك المشكلة قبل 118 عامًا أي حوالي 8192 أسبوعًا، أي بحلول عام 2137.