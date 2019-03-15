”يوتيوبر“ سويدي مصدوم من ورود اسمه في مذبحة نيوزيلندا

أعرب السويدي فيليكس أرفيد أولف شالبرج، الشهير عبر الإنترنت باسم ”بيو دي باي“، عن ”صدمته“ من ورود اسمه على لسان سفاح مجزرة نيوزيلندا.

و“بيو دي باي“؛ يوتيوبر وكوميدي ومعلق ألعاب فيديو سويدي، معروف بفيديوهاته على قناته بموقع ”يوتيوب“.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي ”النور“ و“لينوود“.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا مقتل 49 شخصًا في الهجوم، وقالت إنّها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتنفيذه.

وكتب اليوتيوبر الشهير عبر ”تويتر“، يقول: ”سمعت للتو الأخبار عن حادث نيوزيلندا في كرايس تشيرش، وأشعر بالغثيان الشديد بسبب نطق اسمي على لسان هذا الشخص..“.

وأضاف: ”قلبي وفكري مع الضحايا وأسرهم وكل المتضررين في هذه المأساة“.

وروّج سفاح نيوزيلندا لصفحة اليوتيوبر الشهير، ودعا لمتابعتها أثناء توجهه لقتل ضحايا المسجديْن.

وتسبب ذكر اسم ”بيو دي باي“ في غضب نجم ”اليوتيوب“، خصوصًا وأن سفاح نيوزيلندا كرر اسمه في الفيديو الذي صوّر فيه جريمته، مشيرًا إلى لعبة ”PUBG“ التي يروج لها اليوتيوبر، وتتضمن مشاهد قتل تشبه ما نفذه السفاح.

ويتابع ”بيو دي باي“ أكثر من 89 مليون متصفح عبر موقع ”يوتيوب“، وتحظى مقاطعه المصورة بملايين المشاهدات.