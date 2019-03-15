سعودي نجا من مجزرة نيوزيلندا يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل المسجد

روى طالب سعودي أصيب بهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، خلال أداء صلاة الجمعة، لحظات الرعب التي عاشها أثناء مهاجمة 3 أشخاص للمصلين بأسلحة نارية .

وقال الطالب السعودي أصيل الأنصاري، في تصريحات نقلها موقع ”العربية نت“، اليوم الجمعة، إن ”المهاجم أطلق الرصاص على إمام المسجد أولًا ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين“.

وبيّن الأنصاري أن ”المسجد الثاني الذي استهدفه الهجوم يبعد 4 كم عن المسجد الذي أصيب فيه ”، لافتًا إلى أن المسجد الثاني هوجم بواسطة 3 أشخاص.

وكان والد المصاب أصيل الأنصاري كشف في مقابلة تلفزيونية طبيعة تفاصيل ما تعرض له نجله قائلًا: ”إن الهجوم تصادف مع وجود ابنه في المسجد، حيث خرج ولجأ إلى أحد البيوت“.

وأضاف أن ابنه وهو طالب في نيوزيلندا ”تعرض لإطلاق النار بعد خروجه من البيت، الذي لجأ إليه، حيث أصيب في الرجل“.

وأوضح أن ” الوضع الصحي لنجله مستقر بحسب تأكيدات سفارة المملكة، وسيتم إجراء عملية جراحية له بعد إتمام الفحوصات الضرورية“.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة قالت السفارة السعودية في نيوزيلندا: ”إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، تبينت إصابة مواطنينِ سعوديينِ بجروح، وتم الاطمئنان على صحتهما وسلامتهما“.‎