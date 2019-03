سعودي نجا من مجزرة نيوزيلندا يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل المسجد

View this post on Instagram

روى طالب سعودي أصيب بهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، خلال أداء صلاة الجمعة، لحظات الرعب التي عاشها أثناء مهاجمة 3 أشخاص للمصلين بأسلحة نارية. . وقال الطالب السعودي أصيل الأنصاري، في تصريحات نقلها موقع "العربية نت"، إن "المهاجم أطلق الرصاص على إمام المسجد أولًا ثم بدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين". . وبيّن الأنصاري أن "المسجد الثاني الذي استهدفه الهجوم يبعد 4 كم عن المسجد الذي أصيب فيه "، لافتًا إلى أن المسجد الثاني هوجم بواسطة 3 أشخاص.