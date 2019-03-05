تعرف على كيفية تفعيل ميزة الوضع الليلي على الماسنجر  (صور)

كشفت شركة ”فيسبوك“ عن وضع جديد لاستخدام خدمتها للتراسل الفوري Messenger ، وهو وضع Dark Mode الذي يسمح لك بتحويل واجهات التطبيق إلى اللون الأسود، لتريح عينيك من الإضاءة القوية للشاشة.

ويمكنك تفعيل الوضع الجديد من خلال خطوات بسيطة:

قم بإرسال رمز تعبيري ”هلال“ داخل إحدى محادثاتك مع أصدقائك.

ستظهر لك رسالة من أعلى الهاتف تخبرك بأنك قد فعلت الوضع الليلي Dark Mode

بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية في الماسنجر، اضغط على صورتك أعلى يسار الواجهة لتدخل إلى إعدادات الماسنجر، وهناك ستجد مفتاحًا مجاورًا لكلمات Dark Mode لتفعيل وإيقاف الوضع الليلي.