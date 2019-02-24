توقف مفاجئ يطال ”فيسبوك“ بمصر وتونس

خرج موقع فيسبوك الإلكتروني عن العمل لدى مجموعة من المستخدمين على مستوى مصر وتونس في إفريقيا، وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة؛ لسبب غير معلوم حتى الآن.

وعبر المستخدمون عن غضبهم من توقف الخدمة على الويب، حيث إن الجميع يتساءلون عن السبب وراء هذه المشكلة، وأعربوا عن استغرابهم من وقوع ذلك، خاصة أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي على الهواتف الذكية.

وقد توقفت الخدمة أيضًا على موقع الماسنجر؛ نتيجة اتصاله مباشرة بموقع فيسبوك؛ ما تسبب في اعتماد المستخدمين على تطبيق الماسنجر بشكل كامل، ولكن ما زالت خدمات إنستغرام وواتساب تعمل بشكل طبيعي.

ومن المنتظر أن يخرج فيسبوك ببيان رسمي؛ ليكشف عن أسباب منطقية لتلك المشكلة المفاجئة.