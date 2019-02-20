مايكروسوفت تقول إنها اكتشفت تسللًا إلكترونيًا استهدف مؤسسات ديمقراطية في أوروبا

قالت شركة ”مايكروسوفت”، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت تسللًا إلكترونيًا استهدف مؤسسات ديمقراطية ومراكز أبحاث ومنظمات غير ربحية في أوروبا، وإنها تعتزم إتاحة خدمة لأمن الإنترنت في عدة دول لسد الثغرات الأمنية.

وأضافت الشركة، على مدونتها، أن عمليات التسلل الإلكتروني وقعت في الفترة بين شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2018، واستهدفت موظفين في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والمقار الأوروبية لمعهد آسبن وصندوق مارشال الألماني.

وأوضحت الشركة أنها اكتشفت هذا التسلل من خلال مركز المعلومات الخاص بالتهديدات ووحدة الجرائم الرقمية، وكلاهما تابع لها، وأن التسلل استهدف 104 حسابات لموظفين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستتيح خدمة أمن الإنترنت (أكاونت جارد) في 12 سوقًا جديدة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا؛ لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وستتاح الخدمة أيضًا في السويد والدنمارك وهولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا.