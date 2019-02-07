“أبل” تستعيد لقب أغلى شركة في العالم من “مايكروسوفت”

استعادت شركة “أبل” لقبها كأغلى شركة في العالم، بعد شهرين من خسارته لمنافستها اللدودة “مايكروسوفت“، والتي احتلت اللقب منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بعد ثماني سنوات متتالية من سيطرة “أبل” على العرش منذ 2010.

وجاءت عودة “أبل” لقمة السوق بعد تحقيق سهمها أداءً مميزًا منذ الكشف عن أرباحها الفصلية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث حققت أرباحًا فاقت التوقعات وحققت مختلف قطاعات أعمال الشركة نموًا كبيرًا، فيما عدا مبيعات هواتف آيفون.

وحقق سهم “أبل” ارتفاعًا نسبته 12% منذ الكشف عن أرباحها الفصلية، ووصلت قيمة الشركة إلى 821 مليون دولار، في حين كانت قيمة “مايكروسوفت” 813 مليون دولار، وحلت “أمازون” ثالثة بقيمة 805 ملايين دولار.

وأرجعت “أبل” تراجع مبيعات هواتفها آيفون إلى قوة الدولار والتدمير الكبير في اقتصاديات العديد من الدول في مواجهة العملة الأمريكية، إلى جانب اضطراب العلاقات التجارية بين أمريكا والصين، وكذلك للتراجع الملحوظ في الاقتصاد الصيني وبطء معدلات الطلب على هواتف آيفون الجديدة خلال الفترة الماضية.