شريحة ذكية ستُشكل طفرة في التحميل من الإنترنت ‎(صور)

كشفت شركة كوالكوم الأمريكية لنظم الاتصالات، عن تطوير شريحة جديدة X55، تُوفر عملية تنزيل فائقة السرعة، تعمل عبر شبكة الاتصالات 5G، إذ سيبدأ استخدامها عبر الهواتف الذكية، نهاية العام الجاري 2019.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن شريحة X55، ستتُيح للمُستخدمين تنزيل الأفلام بجودة 4k في غضون ثواني، كما وستُحدث ثورةً في سرعة الألعاب عبر الإنترنت، ويتضمن تجربة الواقع الافتراضي بجودة 8K، وحتى البث الرياضي.

ومن المُتوقع الكشف عن شريحة X55 لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في معرض MWC 2019 للتكنولوجيا، المُقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية.