“أبل” تمنع فيسبوك من استخدام تطبيقات “iOS” الداخلية

ذكرت تقارير أن شركة “أبل” ألغت امتيازات تتعلق بترخيص مطور البرامج لـ”فيس بوك” على نظام التشغيل iOS.

ويعني هذا أنه لا يمكن لموظفي شركة “أبل” استخدام تطبيقات فيس بوك الداخلية على أجهزة آيفون الخاصة بها، وقد يعني ذلك أنه لا يمكنهم اختبار التغييرات البرمجية.

وتتصاعد حدة التوتر بين فينة وأخرى بين شركتي أبل وفيس بوك، حول أساليبهما المختلفة في التعامل مع بيانات المستخدمين.

وبينما تجني “أبل” الأموال من بيع الأجهزة اللامعة، تحاول “فيس بوك” تقديم الإعلانات التي تعتقد أنها ستجذب اهتمام المستخدمين.

وتقول تقارير إن فيس بوك تعمل بجد مع شركة أبل لإعادة امتيازاتها، وأكدت أنها ستغلق تطبيق التتبع المسيء الذي أدى لدفع المستخدمين 20 دولارًا مقابل الوصول التام تقريبًا إلى جميع البيانات على هواتفهم.

وفي وقت سابق انتقد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الطريقة التي تتعامل بها “فيس بوك” مع بيانات المستخدمين، وهي تعليقات وصفها رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ بأنها “شديدة القسوة”.