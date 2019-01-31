فيسبوك تحذف المزيد من الحسابات المرتبطة بإيران‎

فيسبوك تحذف المزيد من الحسابات المرتبطة بإيران‎

المصدر: رويترز

قالت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات مرتبطة بإيران؛ بسبب استخدام وتنسيق حسابات زائفة.

وأضافت الشركة أن تلك الحسابات كانت تستهدف أفرادًا في أنحاء العالم، ولكن بدرجة أكبر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

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