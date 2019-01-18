تسريب مواقع رادارات السرعة على خرائط غوغل (صور)

كشف تسريب جديد نشره موقع “أندرويد بوليس” عن ميزة تطورها شركة غوغل حاليًا داخل تطبيق خرائطها Maps، تتعلق بالكشف عن أماكن وجود كاميرات السرعة على الطرق المختلفة، بحيث تتمكن من تفادي غرامات السرعة عند التقاطك عبر تلك الكاميرات.

وأوضحت الصور المسربة أنك عندما تقوم بتحديد وجهتك على التطبيق وتبدأ في رحلتك وتشغل وضع التوجيه Navigation Mode، يظهر لك التطبيق الطريق التي توجد فيه كاميرا مراقبة السرعة، بحيث تتمكن من تقليل السرعة في هذا المكان قبل الاقتراب من مكان وجود الرادار، وبناء على ذلك ستحترم سرعة الطريق، وكذلك ستتمكن من تفادي الغرامة.

الميزة الجديدة بدأت تجربتها بالفعل في بعض المناطق والشوارع في بريطانيا، حيث يسمح للمستخدمين التعرف إلى أماكن الرادارات على الطرق.

ولم تكشف الشركة في أي تصريح رسمي اقتراب قيامها بإتاحة تلك الميزة لعموم المستخدمين في أي موعد محدد.