“غوغل” تسعى لتحسين عمر بطارية الهاتف بهذه الميزة الجديدة

تجري شركة “غوغل” تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد سيكون بإمكانه تحسين عمر بطارية الهاتف بشكل كبير.

وظهر أحدث إصدار من النظام، وهو Android 9 Pie، في أغسطس الماضي والذي قدم العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين.

وركزت العديد من الميزات الحالية في النظام على تحسين عمر البطارية في أجهزة المستخدمين، حيث تستخدم ميزة “البطارية التكيفية Adaptive Battery” تقنية التعلم الآلي لعدم استهلاك طاقة البطارية في التطبيقات غير المستخدمة. وفي الوقت نفسه تسعى ميزة “السطوع المتكيف Adaptive Brightness” لضبط مستوى سطوع الشاشة استناداً إلى ظروف الإضاءة من أجل تحسين استهلاك الطاقة.

وعلى الرغم من أن نظام أندرويد الأحدث يتيح للمستخدمين تشغيل الوضع المظلم إلا أنه لا يمثل ميزة على مستوى النظام كله.

ويبدو أن شركة غوغل قررت تحديث “الوضع المظلم “dark mode في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من خلال إصدار جديد يُطلق عليه اسم Android Q.

ورصد موقع “أندرويد بوليس” منشوراً على مدونة غوغل Chromium ناقش توفير الوضع المظلم على مستوى النظام.

وأضافت المنشور أنه “من أجل تمكين الوضع المظلم بنجاح نحتاج إلى أن تكون جميع عناصر واجهة المستخدم مظلمة بشكل مثالي بحلول شهر مايو 2019”.

ويشير تحديد شهر مايو كموعد نهائي إلى تخطط الشركة تقديم أول معاينة لنظام Android Q للمطورين.

ومن شأن توفير الوضع المظلم على مستوى نظام أندرويد أن يميز نفسه عما هو متاح بالفعل على النظام من خلال ضمان أن تطبيقات غوغل الأخرى تدعم نفس الميزة.

وتدعم عدة تطبيقات لجوجل حاليًا ميزة الوضع المظلم ولكنها تتطلب من المستخدمين تشغيلها يدويًا حتى لو كانت هذه الميزة مفعلة في قائمة إعدادات الأجهزة.

وقد يكون لتنفيذ الوضع المظلم على مستوى النظام تأثيرًا كبيرًا على عمر البطارية في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.