‪تطبيق جديد ينافس “واتساب” (صور)

يعد تطبيق “واتساب” أكبر تطبيق مراسلة في العالم، وهو تطبيق مجاني الاستخدام، ولا يحمل أي إعلانات حتى الآن، ويقوم بتشفير محتويات كل رسالة حتى لا يستطيع أحد قراءتها غير المرسل والمستلم.

ولكنه أيضًا تطبيق مملوك لشركة “فيسبوك” التي لديها تاريخ ضعيف عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، ولذلك من غير المستغرب أن تظهر بعض البدائل المنافسة لتطبيق “واتساب”.

وأحد هذه البدائل هو تطبيق “ييو” YEO الذي يتضمن تقنية التعرف على الوجه كوسيلة أمان أخرى لضمان الخصوصية.

ويقول التطبيق أيضًا إنه سيبقى خاليًا تمامًا من الإعلانات، ولكن مقابل دفع المستخدمين اشتراكًا شهريًا قدره 4.99 جنيه إسترليني. وسوف يحصل المستخدم على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.

وأوضح آلان جونز، مؤسس YEO: “كان واضحًا لنا منذ بعض الوقت أن هناك حاجة حقيقية لمنصة مراسلة تسمح لمستخدميها بحماية بياناتهم ومحتواها، وأن تظل خاصة لهم”.

ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المحتوى الخاص في بيئة فائقة الأمان، حيث يقرر المستخدمون كل ما يتعلق بعرض المحتوى الخاص بهم.

ويحتوي على خاصية جغرافية تسمح للمستخدمين بتقييد الأماكن التي يمكن لجهات الاتصال رؤية الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمن يستخدمون التطبيق إزالة المحتوى من المحادثات بنقرة زر واحدة سريعة إذا لم يرغبوا في أن يظل متاحًا لجهات الاتصال الخاصة بهم.

ويتوفر التطبيق للتنزيل حاليًا على أجهزة iOS من متجر App Store، في حين سيصل إصدار أندرويد من التطبيق خلال الأشهر القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى أول 5000 مستخدم باشتراك مجاني في التطبيق لمدة عام.