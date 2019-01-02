رسائل “واتساب” تتسبب بمصرع شاب في السعودية

لقي شاب عشريني في المملكة العربية السعودية، مصرعه بعد تعرضه لطعنة سكين قاتلة خلال مشاجرة بينه وبين شخص آخر في تبوك، على خلفية رسائل في “واتساب”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشاب العشريني وصل إلى المستشفى برفقة آخرين، بعد تعرضه لطعنة السكين، وحاول الفريق الطبي إنقاذه؛ لكنه فشل في ذلك، إلا أن الشاب أفصح عن الاسم الذي تسبب بطعنه قبل وفاته.

وسلم المتهم نفسه للشرطة، مبينًا خلال التحقيقات أنه كان يتلقى رسائل سب وشتم من المجني عليه عن طريق الـ”واتساب”، فالتقيا بعد ذلك سويًا للتفاهم فيما بينهما.

وقال الجاني، راويًا تفاصيل الحادثة، إن المجني عليه أخرج حجرًا من حقيبته وضربه على وجهه مرتين، فأراد الدفاع عن نفسه فسحب سكينًا كانت موجودة تحت مركبة المجني عليه وتشابكا بالأيدي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بطعنة.

وأكد المتهم للشرطة، أنه لم يكن يقصد قـتل المجني عليه، وأنه حاول إسعافه مع بعض المقربين منهما، ولحق بهم في المستشفى قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة.