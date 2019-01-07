فضيحة “أمازون”.. دواسات حمامات عليها لفظ الجلالة

حذف موقع أمازون للتجارة الإلكترونية روابط منتجات مسيئة للمسلمين، معروضة للبيع، بعد موجة استياء في أوساط المجتمع الإسلامي بالولايات المتحدة تجاه الفضيحة.

ولاقى الموقع سخطًا واسعًا في أوساط المسلمين بالولايات المتحدة، عقب عرضه دواسات حمامات مكتوبًا عليها آيات بالعربية ولفظ الجلالة “الله”.

وعقب بيان لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يستنكر الواقعة، حذف الموقع، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، تلك المنتجات من قائمة البيع.

كما تم جمع 73 ألف توقيع في حملة على موقع Change.org لوقف بيع تلك المنتجات.

وكان الموقع لاقى موجة انتقادات واسعة؛ بسبب فضيحة مماثلة، إثر عرضه دواسات مكتوبًا عليها لفظ الجلالة بالعربية، لزبائنه في بريطانيا، عام 2016.