احذر.. ثغرة جديدة بـ”فيس بوك” تسرب صورك التي لم تنشرها أبدًا على حسابك

كشف فيس بوك عن ثغرة جديدة ضربت أنظمته لحفظ صور المستخدمين على الشبكة، حيث إن الثغرة الجديدة تسمح للمخترقين أن يصلوا للصور التي يرفعها المستخدم داخل قصصه المصورة Stories على المنصة، وكذلك على سوق التسوق المملوك لفيس بوك MarketPlace وكذلك الصور التي يرفعها المستخدم في منشور ما ويتراجع عن فكرة نشرها ويبقيها في المسودات Drafts ليعود لها فيما بعد.

وفقًا لما نشره موقع ريكود التقني، فإن الثغرة الجديدة تسرب تلك الصور إلى تطبيقات الطرف الثالث التي يستخدمها المستخدمون بالدخول بحساباتهم الشخصية على فيس بوك، ويقومون بالموافقة على إعطاء تلك التطبيقات إذن الإطلاع على صورهم الشخصية على حساباتهم.

وأوضح فيس بوك في بيانه الرسمي أنه الثغرة وقعت في سبتمبر الماضي من العام الحالي لمدة 12 يومًا، وتعمُّد الشبكة هذا التسريب سرًا عن المستخدمين المتضررين والقانونيين في الدول المتضررة قد يضعها تحت طائلة قانون GDPR للخصوصية الخاص بالاتحاد الأوروبي، ويجعله عرضة لتوقيع عقوبات مالية عليه قد تصل إلى ملايين الدولارات أو أكثر، حيث قد تم اكتشاف الثغرة تحديدًا يوم 25 سبتمبر، ووفقًا للقانون لابد من إخطار كافة الجهات والمتضررين خلال 72 ساعة من لحظة اكتشاف التسريب.

وأكد فيس بوك أنه سيتولى مهمة إبلاغ المتضررين خلال الأيام المقبلة، بحيث سيطلعهم على الأمر في صورة إشعار تنبيهي سيصلهم على حسابهم الشخصي، وسيعرض لهم تفاصيل مفصلة حول التسريب، وكذلك سيخبرهم بأسماء التطبيقات التي حصلت على صورهم دون علمهم من خلال استغلال الثغرة.