السعودي محمد الموسى يُغضب مواطنيه بمهاجمته رواد “تويتر”

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب السعودي، محمد الموسى، غضب مواطنيه، لاسيما مغردي “تويتر”، بعد انتقادات لاذعة وجهها لهم، لتصل شكاويهم ضده بتهم “التعميم والإساءة” إلى النيابة العامة.

وبدأت القصة عندما نشر الموسى، وهو شاب في الثلاثين من عمره، ويصنف بين المشاهير المتابعين بالملايين في موقع “انستغرام” و”سناب شات”، مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات” انتقد فيه مغردي “تويتر” وطريقة نقاشاتهم وتغريداتهم وتفاعلهم.

وقال الموسى الذي سبق وظهر في فيديو كليب مع الفنانة بلقيس، إنّ “المغردين في (تويتر) أعقد وأقذر وأوسخ وأكثر الناس عندهم مرض العنصرية.. ما تركوا شي ما وصوفه بأقذر العبارات.. ناس متخلفين همج”.

#محمد_الموسى_يسيي_لتويتر وجهه نظره وهو حر فيه أشياء قالها كلامه مو غلط فيها زي مثلا جلد المشاهير او حملة تبليكهم انتو اللى تتابعونهم وتتكلمو عنهم وتزيدو من نسبة مشاهدات الغير لهم وايضاً تتطالبون بتبليكهم pic.twitter.com/nqqegy3w6t — ♓️FATIMAH ESMAIL???????? (@es_fatimah) September 12, 2018

ووجد حديث الموسى وهو أكاديمي يحمل شهادة البكالوريوس في التسويق بحسب لقاء تلفزيوني سابق معه، طريقه إلى “تويتر”، ليجذب آلاف المغردين الغاضبين من تعميمه وألفاظه في الفيديو، وسط مطالب جادة وإبلاغات للنيابة العامة وتطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، لملاحقة الموسى.

ويقول كثير من المغردين إنّ “الموسى بتعميمه أساء لجميع المغردين السعوديين، بما فيهم أمراء ودعاة دين وكتاب ومفكرون، كما أن ألفاظه مهينة، ويستوجب العقاب من الجهات المختصة”.

ويرى فريق من الغاضبين من الموسى، أنّه “هاجم تويتر لعدم قدرته على جذب متابعين فيه، كون مغردي الموقع من السعوديين لا يميلون إلى متابعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يدعو كثير منهم على الدوام لمقاطعة أولئك المشاهير ومتابعة مغردين متخصصين في قطاعات ومجالات مختلفة تضفي على الموقع جدية يتسم بها الموقع بالفعل”.

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر للأسف صاحبنا تنقصه الثقافة ويبدو انه غير مطلع والدليل انه استخدم لغة الجهلاء بالتعميم/ يا اخي هناك بتويتر الملوك والرؤساء والوزراء ناهيك عن الوزارات والمثقفين والشيوخ …الخ/ نطالب بمحاكمته حسب نظام الجرائم المعلوماتية المادة السادسة كي يكون عبرة لغيره — سعود الفوزان (@saudfozan1) September 12, 2018

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر هو اساء لرواد البرنامج وليس البرنامج وعمم عليهم بصفات وشتم بدون استثناء

وكأن رواد برامج السناب

قمة المجتمع لانه احد مشاهيره التافهين من لَبْس باروكه الى تقليد نساء الى تفاهات

ناسي الموسى ان من ضمن رواد تويتر روساء دول وجهات رسميه ومسؤولين ومفكرين !! — عبدالعزيز القحطاني®⚔ (@Abdulaziz505) September 12, 2018

بس ترا حقين تويتر جاهلين وعنصريين وهو يهزها مع بلقيس ويلبس من هالباروكات وكيميديا يلد#محمد_الموسى_يسيي_لتويتر pic.twitter.com/TaCeT8EiU1 — Pippo (@S_pippo9) September 12, 2018

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر اتوقع الموسى ذا مايتابع بحسابه بتويتر الا ناس وصخين عشان كذا مايشوف الا اشباهه اللي يقول عنهم .. عاد انت اللي وش قدمت للمجتمع من محتوى وطرح مفيد على منصة سناب يامتخلف ؟

من انت اصلاً — مثيب المطرفي (@Muthieb) September 12, 2018

#محمد_الموسى_يسيي_لتويتر

اكره اللي يسجلون فيديوات

نصح ومواعظ وانتقاد ويرسلونها هنا بتويتر او اي برنامج وبشكل متكرر !!

والمشكلة حاط مكياج

ومكحل عيونه

والشعر مليان ويقطر زيت

عمى يعميك ????????

ندري انك تتميلح يالبايخ — حماد الشمري (@hammad676) September 12, 2018

ورد الموسى على الانتقادات التي وجهت ضده، مدعومَا بفريق من المغردين المؤيدين له، وقال إن الحملة التي شنت ضده تحت الوسم “ #محمد_الموسى_يسيي_لتويتر” تثبت صحة انتقاده، بأن مغردي “تويتر” يركزون كثيرًا من اهتمامهم على الشتم والإساءة وإنشاء وسوم غير هامة.

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر رد الموسى على الهاشتاق .. كلامه صحيح 100٪ يعني حتى هالموضوع التافه سويتوه قصة pic.twitter.com/VaEIBeDnHt — فؤاد. (@ifoaud7) September 12, 2018

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر محمد يتكلم عن نوعية معينه وهم عدد كبير فاهمين التويتر نقد ونقد سلبي وضروري اشترك في كل هشتاق بس السؤال لمحمد لا تقراء تعليقات الناس اهتم الهشتاق وحط رائيك الي تشوفه مناسب — مطلق السلطان (@mutlaq_alsultan) September 12, 2018

#محمد_الموسي_يسيي_لتويتر

ومسوين هاشتاق وزحمة وتسبون وتدورون غلطاته وتبحثون في ماضيه عشان قال رأيه في تطبيق !!!

ترا تويتر تطبيق ياجماعه مو واحد من اهلكم

ماسب الحكومة ولا سب قبيلة معينه ولا سب شخص معين يتكلم عن تطبييييق

تطبيق ياهووووووو !!!! ???????? — moooj (@28Moooj) September 12, 2018

ولم يرد أي تعقيب سعودي رسمي حول الجدل الذي تسبب به الموسى، وما إذا كان سيتعرض للملاحقة أسوة بمدونين ومشاهير سعوديين كثر، لاحقتهم النيابة العامة بتهم إساءة للآخرين أو مخالفة قانون جرائم المعلوماتية.