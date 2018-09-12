السعودي محمد الموسى يُغضب مواطنيه بمهاجمته رواد “تويتر”

السعودي محمد الموسى يُغضب مواطنيه بمهاجمته رواد “تويتر”

بدأت القصة عندما نشر الموسى وهو شاب يصنف بين المشاهير في موقع "انستغرام" و"سناب شات" مقطع فيديو ينتقد فيه مغردي "تويتر".

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب السعودي، محمد الموسى، غضب مواطنيه، لاسيما مغردي “تويتر”، بعد انتقادات لاذعة وجهها لهم، لتصل شكاويهم ضده بتهم “التعميم والإساءة” إلى النيابة العامة.

وبدأت القصة عندما نشر الموسى، وهو شاب في الثلاثين من عمره، ويصنف بين المشاهير المتابعين بالملايين في موقع “انستغرام” و”سناب شات”، مقطع فيديو عبر حسابه في “سناب شات” انتقد فيه مغردي “تويتر” وطريقة نقاشاتهم وتغريداتهم وتفاعلهم.

وقال الموسى الذي سبق وظهر في فيديو كليب مع الفنانة بلقيس، إنّ “المغردين في (تويتر) أعقد وأقذر وأوسخ وأكثر الناس عندهم مرض العنصرية.. ما تركوا شي ما وصوفه بأقذر العبارات.. ناس متخلفين همج”.

ووجد حديث الموسى وهو أكاديمي يحمل شهادة البكالوريوس في التسويق بحسب لقاء تلفزيوني سابق معه، طريقه إلى “تويتر”، ليجذب آلاف المغردين الغاضبين من تعميمه وألفاظه في الفيديو، وسط مطالب جادة وإبلاغات للنيابة العامة وتطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، لملاحقة الموسى.

ويقول كثير من المغردين إنّ “الموسى بتعميمه أساء لجميع المغردين السعوديين، بما فيهم أمراء ودعاة دين وكتاب ومفكرون، كما أن ألفاظه مهينة، ويستوجب العقاب من الجهات المختصة”.

ويرى فريق من الغاضبين من الموسى، أنّه “هاجم تويتر لعدم قدرته على جذب متابعين فيه، كون مغردي الموقع من السعوديين لا يميلون إلى متابعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يدعو كثير منهم على الدوام لمقاطعة أولئك المشاهير ومتابعة مغردين متخصصين في قطاعات ومجالات مختلفة تضفي على الموقع جدية يتسم بها الموقع بالفعل”.

ورد الموسى على الانتقادات التي وجهت ضده، مدعومَا بفريق من المغردين المؤيدين له، وقال إن الحملة التي شنت ضده تحت الوسم “ #محمد_الموسى_يسيي_لتويتر” تثبت صحة انتقاده، بأن مغردي “تويتر” يركزون كثيرًا من اهتمامهم على الشتم والإساءة وإنشاء وسوم غير هامة.

ولم يرد أي تعقيب سعودي رسمي حول الجدل الذي تسبب به الموسى، وما إذا كان سيتعرض للملاحقة أسوة بمدونين ومشاهير سعوديين كثر، لاحقتهم النيابة العامة بتهم إساءة للآخرين أو مخالفة قانون جرائم المعلوماتية.

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