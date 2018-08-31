“تويتر” يفاجئ مستخدميه ويقدم ميزة جديدة

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اختبار موقع “تويتر” لميزة جديدة تمكن مستخدميه من إلغاء متابعة حسابات أخرى.

ويختبر “تويتر” الآن خاصية جديدة تعمل من خلال اقتراح قائمة بالحسابات التي قد ترغب في إلغاء متابعتها إذا أردت.

ووفقًا للصحيفة، ستشمل القائمة المُقترحة، حسابات لا يوجد بينها وبين المستخدم أي تفاعل، وقد أخطر “تويتر” المستخدمين في أحد الإشعارات، وقال: “لا تحتاج إلى متابعة الجميع لمعرفة ما يحدث، احرص فقط على متابعة الأشخاص الذين يجعلون تويتر رائعًا بالنسبة لك”.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير عن ظهور إشعار آخر للمستخدمين يقول: “يمكنك تحسين التايم لاين الخاص بك من خلال مراجعة بعض الحسابات التي لا تحتاج إلى متابعتها”.

وأشار متحدث باسم “تويتر” إلى أنه يتم اختبار الميزة الجديدة على شريحة صغيرة من المستخدمين.

جدير بالذكر، أن إضافة هذه الميزة الجديدة هي خطوة بين عدة تغييرات يتبعها مسؤولو “تويتر” لتعزيز تجربة المستخدمين للتطبيق، بالإضافة إلى تقديم خواص جديدة صُممت للتصدي إلى أي إساءة، وإيقاف موجة الحسابات المزيفة.

وحتى الآن، لم يُكشف متى ستتوفر الميزة الجديدة لكل مستخدمي “تويتر”.