ترامب يتهم الشبكات الاجتماعية بإنقاص عدد متابعيه

يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن معركة التصريحات النارية ضد الشركات التقنية، لليوم الثاني على التوالي، فقد وجه ترامب تصريحاته هذه المرة نحو تراجع أعداد متابعيه بشكل ملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص على منصته المفضلة “تويتر”.

وأشار الرئيس، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن الشركات التقنية تتعامل بأسلوب غير عادل مع كل من المحافظين والجمهوريين، حيث تفرق بينهم في المعاملة؛ وهذا غير مقبول بالمرة، وأنه سيتم النظر فيه وسؤال المسؤولين عن تلك الشركات أمام الكونغرس الأمريكي، خلال الأسبوعين المقبلين.

وبالحديث عن تقنين إدارة الشبكات الاجتماعية، أكد ترامب أنه لا نية في الوقت الحالي للقيام بذلك، ولكن كل ما ستسعى إليه إدارته، أن يتم معاملة جميع الأمريكيين بمساواة تامة وعدالة خالصة؛ لأنه يرى أن شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي تتضرر من أسلوب المنصات الرقمية في تحيزها إلى طرف من الطرفين.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الاتهامات التي وجهها ترامب، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، فيما يخص تلاعب الشبكات الاجتماعية بخوارزميات البحث التي تتعلق بالأخبار التي تظهر حوله، فهو يؤكد أن هناك تحيزًا ضده، من خلال وضع الأخبار القادمة من مواقع المعارضة في مقدمة نتائج البحث، بينما يتم حجب الأخبار الآتية من المواقع المؤيدة والمناصرة له، وهو ما يراه غير لائق أبدًا.