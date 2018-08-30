تقرير: ترامب قرر وقف تمويل “الأونروا” بالكامل

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر وقف التمويل المخصص لوكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) بشكل كامل، وذلك بعد مرور أشهر على خفض الدعم المادي للمنظمة.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” في تقرير لها، عن المصادر، أن “قرار ترامب اتخذ خلال اجتماع مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري بين ترامب ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ووزير الخارجية مايك بومبيو”.

وأشارت المجلة إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت عدة حكومات (لم تذكرها) بهذا القرار.

وتقدم الولايات المتحدة نحو 350 مليون دولار سنويًا للمنظمة، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة 1.2 مليار دولار، حسب المصدر نفسه.

والجمعة الماضية، قال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة “الأونروا”، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية الأونروا “جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها خلال هذا العام.