تعرف على إجراءات “إنستغرام” الجديدة لحماية المستخدمين من الاختراق

أطلقت شبكة الصور الاجتماعية “إنستغرام” مجموعة جديدة من إجراءات الحماية لتأمين حسابات المستخدمين بشكل أفضل.

تأتي الإجراءات الجديدة في صورة 3 أدوات، إذ سيتم أولًا إطلاق صفحة جديدة مرفقة بكل حساب وهي About This Account .

وستسمح هذه الصفحة للمستخدمين بأن يطلعوا على معلومات وافية حول أي حساب من حيث دولة تشغيله وتاريخ إنشائه وسجل تغييرات اسم الحساب وكذلك معلومات حول الإعلانات التي قام الحساب بتمويلها، وذلك منعًا للتلاعب والتحايل على المستخدمين ونشر محتوى مضلل كما حدث مع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

أما الأداة الثانية فهي تسهيل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وذلك من خلال وضع وثيقة داخل كل حساب لشخصية عامة أو علامة تجارية، بحيث يمكن من خلالها أن يطالب المستخدم بتفعيل حسابه، بعد أن يقدم كافة البيانات المطلوبة لتأكيد حقيقة هويته.

فيما تركز الأداة الثالثة على حماية خصوصية المستخدمين، فهي عبارة عن دعم إمكانية تشغيل ميزة تأكيد الهوية بخطوتين من خلال تطبيقات الطرف الثالث مثل Google Authenticator وكذلك DUO app.

وسيتم تفعيل تلك الأدوات على مدار الفترة المقبلة بداية من الشهر المقبل.