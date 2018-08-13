تعرف على أغنى قطة في العالم على “إنستغرام” (صور)

احتفالًا باليوم العالمي للقطط، كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن أغنى قطة في العالم على إنستغرام.

تثير القطة “تاردار صوص” والشهيرة باسم “غرامبي كات”، غيرة الكثيرين، إذ تجني ما يصل إلى 9 ملايين جنيه إسترليني في العام الواحد، وأصبحت أغنى قطة في العالم، وذلك بفضل المنشورات التي تظهر فيها على “إنستغرام”.

ووفقًا للصحيفة، تشتهر القطة “غرامبي” بنظراتها الحادة ووجها الغاضب، ويتابعها 13 مليون شخص على إنستغرام، كما تجني 20 ألف جنيه إسترليني مقابل المنشور الواحد.

بعد تصدر “غرامبي كات” القائمة، تليها القطة “تشوبيت” والتي تجني 2.8 مليون جنيه إسترليني، وأكثر ما يميزها هو أنها قطة المصمم الألماني الشهير كارل لاجرفيلد.

وبـ457 ألف جنيه إسترليني، تأتي القطة “نالا” في المركز الثالث، كما يتابعها 3 ملايين شخص على إنستغرام، وتلفت أنظار الكثيرين بارتدائها ربطات العنق والنظارات الشمسية وغيرها من الصور الطريفة، ويليها في المركز الرابع “بينتو” الشهير بلقب “قط البيانو”، بأرباح تصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني كل عام، ثم يليه “هاملتون” والذي يجني 80 ألف جنيه إسترليني في العام، ولكن مالكه يتبرع بكل الأرباح إلى المأوى الذي أتى منه “هاملتون” في سان فرانسيسكو.

وفي المركز الأخير، تأتي القطة الظريفة “سنوبي بيبي” بـ 100 ألف جنيه إسترليني في العام، والتي يتابعها أكثر من نصف مليون شخص.