“ألوها”.. نظام جديد من فيسبوك للتعرف على الأصوات (فيديو وصور)

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى للتنافس في سوق السماعات الذكية، حيث كشف خبراء البرمجة عن احتواء تطبيقي فيسبوك، وماسنجر، على واجهة نموذج أولي لتكنولوجيا التعرف على الأصوات، يُطلق عليها اسم “ألوها” “Aloha”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تصف الشيفرة منتجًا يسمى “Aloha Voice Testing”، يحول كلام المستخدمين إلى نص، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث الإشارات لدخول فيسبوك سوق السماعات الذكية التي تعمل بالأوامر الصوتية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة في تطبيق “فيسبوك” الأساس، وتطبيق “ماسنجر”، وأجهزة الواي فاي، والبلوتوث، مثل السماعات الذكية.

واكتشف الخبراء شعار تطبيق “ألوها” في البرمجيات، وهو رسمة بركان، وقد تراكمت التكهنات التي تشير إلى أن فيسبوك يطور سماعة ذكية باسم “بورتال” Portal.

كما ذكرت التقارير أنها تعمل على تطوير سماعة ذكية أخرى تدعى “فيونا” Fiona، وأن كلا الجهازين سيكونان مزودين بشاشة تعمل باللمس وميزات متقدمة مثل التعرف على الوجه.

ويُعتقد أن “فيسبوك” بدأت بتطوير التكنولوجيا منذ أبريل / شهر كانون الأول 2016، مع تقديم براءات اختراع مختلفة للابتكار المنتظر آنذاك.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة سماعات “فيسبوك” الذكية إلى 500 دولار أمريكي، لتكون أغلى بكثير من السماعات الذكية المنافسة.