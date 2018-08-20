“أبل” تحذف 25 ألف تطبيق من متجرها إرضاء للصين

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني CCTV، عن قيام شركة “أبل” بحذف 25 ألف تطبيق من متجرها الإلكتروني، نتيجة لمخالفتها القانون الصيني الذي يجرّم خدمات وتطبيقات المراهنات الإلكترونية، في الوقت الذي أرسلت فيه الشركة الأمريكية بيانًا إلى وكالة “بلومبرغ”، يقول إن التطبيقات المحذوفة هي 4 آلاف تطبيق فقط.

وانتقد التلفزيون الصيني أداء “أبل” وتطبيقها لقواعد متجرها الإلكتروني، وعدم قدرتها على مراقبة التطبيقات التي تدخل إلى الآب ستور، وعدم مراجعتها لما تقوم به تلك التطبيقات، ما يتسبب في تسرب تطبيقات عديدة لا تتوافق مع السياسات الصينية.

وأشارت “أبل” في بيانها الرسمي لوكالة “بلومبيرغ”، إلى أنها تحاول باستمرار أن تحافظ على متجرها من وجود أي تطبيقات لا تتناسب مع ثقافة وسياسة الدول، كما أنها قامت بطرد عدد من المطورين بسبب إصرارهم على نشر تلك النوعية من التطبيقات.

وشهدت السوق التقنية حراكًا كبيرًا من جانب الشركات التقنية في محاولات مستميتة للتوافق مع السياسات الصينية، حتى وإن كان ذلك سيكون على حساب المستخدمين، فقد خرج للنور مشروع محرك بحث من “غوغل” يحمل اسم DragonFly ولديه القدرة على رقابة نتائج البحث، وفلترتها لإزالة أي روابط ونتائج تحمل محتوى معارضًا ومخالفًا للحكومة الصينية.