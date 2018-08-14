تقارير صادمة: غوغل تتبع تحركاتك رغم أنفك

كشفت تقارير حديثة وصفها متابعون بأنها “صادمة”، أن شركة غوغل تتعقب جميع تحركاتك حتى عندما تطلب منها صراحة التوقف عن ذلك.

وتخزن خدمات غوغل على أجهزة أندرويد وآيفون، سجلات موقعك حتى بعد تعطيل خاصية تتبع الموقع من إعدادات الخصوصية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكر الخبراء، أن غوغل صريحة إلى حد كبير في سياسة الوصول إلى الموقع إذا كنت تستخدمه، وإذا وافقت على السماح له بتسجيل موقعك على مدار الوقت، فستعرض خرائط غوغل هذا السجل لك في مخطط زمني يحدد حركاتك اليومية.

إلا أن تسجيل تحركاتك قد ينطوي على بعض المخاطر المتعلقة بالخصوصية، حيث يمكن للشرطة استخدامها لتحديد موقعك في حال الاشتباه بك، ولمنع ذلك، تتيح الشركة إمكانية إيقافها من إعدادات سجل الموقع Location History.

ومن المفترض أن يؤدي تعطيل سجل الموقع في إعدادات تطبيقات غوغل إلى إيقاف تتبع الشركة لتحركاتك، ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن شركة البحث تستمر في تعقب مواقع المستخدمين سرًا.

ولإثبات ذلك، حمل غانز أكار الباحث في جامعة “برينستون”، هاتف أندرويد ذكي تم تعطيل سجل الموقع فيه، وعلى الرغم من أن الإعداد يفترض أن يمنع جمع بيانات الموقع، اكتشف الباحثون أن غوغل احتفظت بسجلات دقيقة لتحركاته.

ووجد الباحثون، أن غوغل تسجّل موقعك الحالي في كل مرة تفتح فيها تطبيق التنقل خطوة بخطوة، أو خرائط غوغل، كما توفر تحديثات الطقس اليومية على هواتف الأندرويد، طريقة أخرى لتعقب حركة المستخدم، وحتى بعد تعطيل سجل الموقع.