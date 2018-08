Gmail يطلق ميزة “الوضع المشفر” للبريد الإلكتروني على الهاتف

أتاحت شركة “غوغل” ميزة الوضع المشفر Confidential Mode لخدمتها “جيميل” للبريد الإلكتروني، على تطبيق الهواتف الذكية من آيفون وأندرويد، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالوضع الجديد وحماية محتويات رسائلهم الإلكترونية الهامة، والتي تحمل بيانات حساسة من الوقوع في أيدي المتطفلين ولا تصل بشكل محميّ للمستقبل المقصود.

وأشارت الشركة إلى أن الوضع الجديد سيتيح لك استخدام تلك الميزة من داخل نافذة كتابة الإيميل نفسه، حيث سيكون عليك أن تقوم بالضغط على علامة النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين الشاشة، ومن هناك يمكنك اختيار الوضع المشفر، والذي يسمح لك أن تقوم بتحديد مدة صلاحية الاطلاع على الإيميل وكذلك يمكنك تحديد “كلمة سر” معينة، لا بد من إدخالها لفتح الإيميل وإمكانية فتح محتوياته من مرفقات.

الوضع المشفر، يسمح لك بأن تحمي رسالتك الهامة من أن يتم نسخ محتواها أو تحميله أو إعادة إرسالها إلى أي شخص آخر، وبالتالي ستتم حماية تلك البيانات بشكل كامل، إلا أنه يمكن اختراق تلك الحماية من خلال إمكانية التقاط صورة للشاشة Screen Shot.

