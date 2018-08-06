تقرير: “فيسبوك” تطلب من بنوك أمريكية بيانات مالية للمستخدمين

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة أن شركة “فيسبوك” طلبت من بنوك أمريكية كبيرة إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها، في إطار جهود لتقديم خدمات جديدة للمستخدمين.

وبحسب التقرير، تشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات البطاقات وأرصدة الحسابات الجارية.

وقالت الصحيفة: إن “فيسبوك”، التي تحاول تعميق مشاركة المستخدمين، طلبت من بنوك عالمية مناقشة عروض محتملة يمكن أن تضيفها لعملائها على تطبيق التراسل الفوري “فيسبوك ماسنجر”.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي إنها لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائي، ولن تتقاسمها مع طرف ثالث، حسبما ذكرت “وول ستريت جورنال”.