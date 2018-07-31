“فيسبوك” تكشف عن حملة للتأثير سياسيًا على انتخابات منتصف الولاية الأمريكية

كشفت شركة “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، عن حملة للتأثير سياسيًا على انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، مشيرة إلى أنّه تم إغلاق أكثر من 50 صفحة وحسابًا وهميًا متورطة فيها.

وقالت الشركة في بيان، إنّ “تلك الصفحات والحسابات متورطة فيما يبدو أنه محاولة منسقة للتأثير على الرأي العام، في قضايا سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية، التي ستجري في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر”، إلا أنها لم تتمكن من تحديد المصدر.

ولم تتمكن الشركة من ربط تلك الحسابات وبين جهات روسية يقول مسؤولون أمريكيون إنها “استخدمت الموقع لنشر معلومات كاذبة قبل انتخابات الرئاسة 2016″، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

لكنها أشارت إلى أنّ “بعض النشاطات تتشابه” مع نشاطات وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، التي مقرها سانت بطرسبرغ، والتي أدارت العديد من حسابات فيسبوك الكاذبة، التي استخدمت للتأثير على التصويت في 2016.

وأوضحت الشركة في سلسلة من المنشورات: “نقوم بإغلاق 32 صفحة وحسابًا تشارك في سلوك منسق”، دون أن توضح أن مجموعة أو بلدًا معينًا هو المسؤول.

وأضافت “فيسبوك”: “نحن لا نزال في المراحل المبكرة جدًا من التحقيقات، وليست لدينا كل الحقائق، ومن بينها الجهة التي يمكن أن تكون وراء هذا”. وتابعت “لكننا نكشف عمّا نعرفه اليوم، نظرًا للعلاقة بين اللاعبين السيئين والاحتجاجات المخطط لها في واشنطن الأسبوع المقبل”، مبينة أنّها “أطلعت الأجهزة الأمنية الأمريكية والكونغرس وشركات تكنولوجيا على المعلومات التي لديها”.

وقالت إنّ “الأشخاص الذين يقفون وراء الحملة كانوا أكثر حرصًا على إخفاء أثارهم .. ووجدنا دليلًا على بعض الروابط بين هذه الحسابات، وبين حسابات وكالة أبحاث الإنترنت التي قمنا بتعطيلها العام الماضي، ولكن هناك اختلافات كذلك”.

ومن بين الصفحات الأكثر متابعة التي أغلقت موقع “ريزسترز” و”ازتلان وورييرز”.

وحصلت صفحة “ريزسترز” على دعم من متابعين حقيقيين، لاحتجاج يخطط له في واشنطن ضد جماعة “يونايت ذا رايت” اليمينية المتطرفة.