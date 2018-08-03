بالفيديو والصور.. فريق نسائي سعودي يفوز بالمركز الأول لمسابقة “هاكاثون الحج”

حقق فريق نسائي سعودي، يوم الجمعة، المركز الأول ضمن مسابقة “ھاكاثون الحج” التي نظمھا الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

واستطاع الفريق النسائي، المكون من 4 فتيات سعوديات، الفوز بالمسابقة عبر مشروعه “تطبیق ترجمان”، الذي يعمل على ترجمة الإرشادات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة للاتصال بالشبكة العنكبوتية الإنترنت.

وحصل الفريق النسائي على جائزة مالية مقدارها ملیون ریال، بعد منافسة مع فرق من عدة دول حول العالم خلال حفل ختام هاكاثون الحج المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، في المملكة العربية السعودية .

كما حصل تطبيق “محفظة الحاج” على المركز الثاني، وفاز بجائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي، ‏فيما حصد تطبيق “رؤى” المركز الثالث وحصل على جائزة قدرها 350 ألف ريال، أما فريق التميز في هاكاثون الحج وتطبيقه في “إدارة المخيمات الإلكترونية” فقد نال جائزة التميز وقدرها 150 ألف ريال سعودي.