موزيلا تتهم غوغل بتعمد إبطاء يوتيوب على أي متصفح منافس لها

غرّد المهندس كريس بيترسون، المسؤول بشركة “موزيلا” مطورة متصفح “فايرفوكس” على “تويتر”، بأن موقع خدمة “غوغل” للفيديوهات “يوتيوب” يعمل بشكل أبطأ 5 مرات على متصفحات “فايرفوكس” و”أوبرا” و”مايكروسوفت إيدج”، مقارنة بسرعته على “غوغل كروم”.

وأوضح بيترسون أن “غوغل” استخدمت واجهة برمجية Shadow DOM V0 لتقديم تصميم موقع “يوتيوب” الجديد، وهذه الواجهة تعمل بأفضل حالاتها مع “كروم”، مقارنة ببطء عملها على بقية المتصفحات المنافسة.

وأشار كذلك إلى أن الوقت المستغرق لتشغيل “يوتيوب” بتصميمه الجديد على “فايرفوكس” يستغرق 5 ثوان، في مقابل ثانية واحدة بالتصميم القديم، مما يعكس الضرر الذي تسبب فيه هذا التحديث.

وردًا على ذلك، صرح المتحدث باسم “غوغل”، أن أداء “يوتيوب” على “فايرفوكس” لم يتغير أبدًا منذ التحديث الجديد، كما أشار إلى أن الشركة تحاول تقديم أفضل تجربة لمستخدمي “يوتيوب”، بغض النظر عن المتصفح الذي يستخدمونه.

وفي المقابل، خرجت شركة “موزيلا” عن صمتها ودعمت موقف مهندسها، مشيرة إلى أنها تدعم مشاركة التجارب الشخصية لمهندسيها وموظفيها مع المستخدمين؛ كي يسهلوا عليهم التعامل على شبكة الإنترنت، مؤكدة أنها ستعمل بشكل مستمر على دعم تشغيل واجهة Shadow DOM، وسيتم تطوير ذلك بمرور الوقت.