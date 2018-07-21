‎فيسبوك وغوغل وتويتر تقرّ مشروعًا يتيح نقل البيانات الشخصية للمستخدم من موقع لآخر

قررت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”غوغل” و”تويتر” التعاون في ما بينها لتسهيل نقل المعلومات الشخصية من منصة لأخرى للمستخدمين الراغبين بذلك، بحسب ما أعلنت المجموعات الثلاث.

ويحمل هذا المشروع المشترك اسم “داتا ترانسفير بروجكت”، وهدفه “مساعدة المستخدمين الراغبين في نقل معلوماتهم الشخصية بسلامة وسهولة” من موقع إلى آخر، بحسب ما جاء في بيان لشركة “مايكروسوفت”.

وتؤمن بعض المواقع حاليًا، مثل فيسبوك، خدمة تتيح للمستخدمين نقل كلّ المعلومات من الحساب إلى جهاز الكومبيوتر، من صور ورسائل وعناوين ووثائق مختلفة.

لكن ليس من الضروري أن يتمكن المستخدم من إعادة نسخ هذه المعلومات إلى موقع آخر، وهو ما يصعّب على البعض قرار إقفال حسابهم على موقع ما والانتقال إلى موقع آخر.

ولذا جاء مشروع “داتا ترانسفير بروجيكت” لحلّ هذه المشكلة، وهو يتوافق أيضًا مع “التشريع العام حول حماية المعلومات” الذي أقره الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/مايو، والذي ينصّ في بعض بنوده على إتاحة الإمكانية للمستخدمين لنقل معلوماتهم.