هذه نصائح مدير الأمن المعلوماتي بفيسبوك بعد استقالته

كُشف النقاب مؤخرًا عن مذكرة أرسلها مدير الأمن المعلوماتي في شبكة فيسبوك، أليكس ستاموس، إلى موظفي الموقع الأزرق، ينصحهم من خلالها بعدد من النصائح التي تركز على أمن المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم.

والمذكرة أرسلها ستاموس إليهم في آذار/مارس الماضي.

ووفقًا لما نقله موقع “ماشبل” التقني، فإن “ستاموس ركز في مذكرته على أنّه لا بد أنّ يكون الهدف الرئيسي لموظفي الشركة تأسيس تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين، مع احترام خصوصيتهم والتعامل بأمانة مع بياناتهم، وألا يكون الهدف الرئيسي هو دفعهم نحو الضغط بالموافقة على شروط استخدام سياسات الخصوصية”.

وقال ستاموس في مذكرته: إنّه “على الموظفين أن يتحروا عدم جمع بيانات المستخدمين، إلا في حال كان ذلك ضروريًا لتقديم خدمة أو ميزة ستفيدهم في تجربتهم مع خدمات فيسبوك”.

وشدد المدير الأمني على أنّه “لا بد لفيسبوك أن يستمع للانتقادات الموجهة إليه والآراء المختلفة، خاصة من الموظفين داخل الشركة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على المستخدم أولًا وعدم الانسياق وراء الربح السريع والانتشار المطرد، وأخيرًا أوصى بضرورة اتخاذ صف الإنسانية ودعم البشر وحقوقهم”.

وأشار ستاموس إلى أنّ “الوضع بالنسبة إليه داخل فيسبوك كان غير مريح أبدًا عندما تحولت الشركة إلى موقف صعب في المنتصف بين صراع جبهتين عملاقتين سياسيتين”، ويقصد هنا الصراع الأمريكي الروسي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وتسببت فضيحة “كامبريدج أناليتكا”، نسبة إلى شركة بريطانية تحمل نفس الاسم، وتعمل على الجمع بين استخراج البيانات وتحليلها ثم الوصول لاستنتاجات عند العمليات الانتخابية، من خلال استخدام معلومات شخصية للغاية حصلت عليها من فيسبوك دون إذن من الجهات المعنية بالأمر، برحيل “ستاموس” عن منصبه.