سامسونغ تكشف عن ساعتها الجديدة بـ”الخطأ” (صورة)

نشرت شركة “سامسونغ” على موقعها الرسمي صورة بـ”الخطأ” لساعتها القادمة Galaxy Watch، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في مؤتمر الشركة السنوي Unpacked 2018، الذي سيشهد الكشف عن هاتف “غلاكسي نوت 9”.

ووفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الصورة المنشورة أظهرت أنموذجًا لساعة 42 مم من الذهب الوردي، تشبه إلى حد كبير ساعة الشركة Gear S3 Watch، ومن المتوقع أن تعمل بنظام تشغيل سامسونغ للساعات الذكية Tizin OS، إضافة إلى دعمها للعمل بمساعد “سامسونغ” الشخصي بيكسباي.

وبمجرد أن نشر موقع CNET الصورة المسربة، سارعت الشركة الكورية الجنوبية إلى سحبها من موقعها، إلا أن شكل الساعة ما زال متوفرًا في قائمة المنتجات المرتبطة Related Products، إذ إنك إذا دخلت موقع الشركة وضغطت زر إعجاب بساعة Gear S2، فإنه سيظهر لك الساعة المسربة في قائمة أسفل الشاشة، لكن بالضغط عليها ستذهب إلى صفحة خاطئة غير موجودة.

يُذكر أن “سامسونغ” سجلت براءة اختراع خاصة بمكبر صوتي يُدعى Magbee، بوصف غريب يقول إن الجهاز هو “حشرة مغناطيسية” لديها دائرة للاتصال بالتليفون، على طريقة الهواتف المنزلية القديمة، وذلك يعكس أن الشركة تسعى لدخول سوق مكبرات الصوت الذكية، وبالتأكيد سيعمل بمساعدها الشخصي Bixby.