“فيسبوك” سيطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للإنترنت

أكدت تقارير جديدة نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية وموقع وايرد التقني على خطط “فيسبوك” لإطلاق قمر صناعي جديد متخصص في بث الإنترنت وتوصيل خدماته إلى المناطق النائية والفقيرة، وسيحمل القمر الصناعي اسم أثينا Athena.

وأشارت التقارير، وفقًا لما نقله موقع “انجادجيت” التقني، إلى أن القمر الصناعي المنتظر سيدور في المدار السفلي حول الأرض، وذلك سيجعل مدى وصول الإشارة ضيقاً، وبالتالي لابد أن يكون هناك شبكة من الأقمار الصناعية لتغطية مساحة أكبر من الأرض.

ويعتبر هذا المشروع أشبه بما يحاول الملياردير إيلون ماسك القيام به من خلال مشروعه Starlink والذي كشف عنه مطلع العام الجاري وأدهش العالم بأسعار الإنترنت المتوقعة لكل باقة حسب استخدامك بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة بالإنترنت التقليدي.

يذكر أن ماسك كان يحاول مساعدة “فيسبوك” في إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية في 2016 لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي إلى العالم، إلا أن الرحلة التي أجرتها سبيس اكس، شركة ماسك، فشلت وضاعت آمال مؤسس “فيسبوك”، مارك زوكربرج.

يذكر أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه من جانب “فيسبوك”، إذ أعلن إيقاف مشروعه Aquila الخاص باستخدام طائرات “الدرونز” لتوصيل الإنترنت من الفضاء إلى المناطق غير المؤهلة بنيتها التحتية لتوصيل الإنترنت الأرضي.