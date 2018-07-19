لست وحدك.. 45% من خبراء الأمن الإلكتروني يستخدمون كلمة مرور مكررة

كشفت العديد من الدراسات البحثية أن المتخصصين في مجال الأمن المعلوماتي والحماية الإلكترونية من أكثر الفئات تعرضًا لانتهاك خصوصيتهم، لأنهم يكررون استخدام نفس كلمة المرور مع أكثر من حساب على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لما نشره موقع TNW التقني، فإنه تم إجراء دراسة بحثية على 306 متخصصين في الأمن الإلكتروني، ضمن فعاليات مؤتمر InfoSecurity 2008 مع شركة Lastline.

ووجدت الدراسة أن 45% من عينة البحث تستخدم نفس كلمة المرور مع أكثر من حساب إلكتروني.

وقال توم جافني، الاستشاري بشركة F-Secure الأمنية، إن “الباحثين والعاملين في مجال الحماية والأمن المعلوماتي ما هم سوى بشر، وبالتالي فإنهم معرضون للخطأ”.

وأضاف جافني: “لذلك مهما كانت خبرة الشخص العلمية والمهنية في مجال الأمن المعلوماتي فمن الممكن أن يتعرض لاختراق خصوصيته، خاصة في مسألة تكرار استخدام كلمة المرور، لأن البشر يسعون للتسهيل على عقولهم مهمة تذكر المعلومات، ومع كثرة الحسابات الإلكترونية التي نستخدمها في أيامنا هذه، أصبح وضع كلمة مرور خاصة لكل حساب مختلفة عن البقية، مهمة شبه مستحيلة”.