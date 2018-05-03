خلل فني كشفها.. “تويتر” يطالب مستخدميه بتغيير كلمات المرور

حثت شركة “تويتر” مستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليونًا، على تغيير كلمات السر لحساباتهم، بعد أن كشف خلل فني عن بعضها في صورة نصوص على شبكتها الداخلية للكمبيوتر.

وقالت الشركة: إن تحقيقًا داخليًا توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسرقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة، لكنها حثت كل مستخدميها على تغيير كلمات سرهم “من باب الاحتياط”.

ولم تذكر الشركة عدد كلمات السر التي تأثرت.

وتلقى مستخدمون لدى دخولهم إلى “تويتر” رسالة جاء فيها: “اكتشفنا مؤخرًا مشكلة في أن كلمات المرور المخزنة أصبحت غير مخفية في سجل داخلي”.

وأضافت الرسالة: “أصلحنا المشكلة وتظهر تحقيقاتنا عدم وجود أي أثر لاختراق أو إساءة استخدام بواسطة أي شخص، ولمزيد من الحرص على السلامة نرى أن من المفيد أن تغيّر كلمة مرورك في جميع الخدمات التي استخدمت فيها كلمة المرور تلك”.

واشتكى عدد من المستخدمين من عدم تذكرهم كلمة السر الخاصة بحساباتهم على “تويتر”؛ بسبب حفظها تلقائيًا في المتصفحات والتطبيق، وتواصلوا مع الشركة بهذا الشأن للاستفسار عن التصرف المفروض في هذه الحالة.‎

وردت الشركة على المتابعين فورًا وطلبت منهم إرسال رسائل خاصة لها تشرح الحالة، مؤكدة أنها ستعمل على حل كل المشكلات.