تقرير: “تويتر” متورطة ببيع بيانات مستخدميها إلى “كامبريدج أناليتكا” 

اعترفت شركة “تويتر” بأنها قامت ببيع بعض المحتوى من منصتها الاجتماعية إلى شركة GSR، المملوكة للمطور أليكسندر كوجان، أحد مؤسسي الشركة المثيرة للجدل “كامبريدج أناليتكا”، التي قامت بتطوير تطبيق ThisIsYourDigitalLife، الذي استولى على معلومات ملايين البروفايلات من “فيسبوك” خلال الفترة السابقة للانتخابات الأمريكية الرئاسية 2016.

وقالت “تويتر” إن “البيانات التي تم بيعها إلى الشركة المثيرة للشكوك، تتمثل في تغريدات وبعض المعلومات العامة حول حسابات المستخدمين، دون أن تتضمن أي معلومات شخصية عنهم، إذ الهدف من شراء تلك المعلومات على ما يبدو، هو دراسة الاتجاه العام للمستخدمين في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2014 وحتى نيسان/أبريل 2015”.

يأتي ذلك بعد زوبعة من الاتهامات التي تم توجيهها إلى “فيسبوك“، بسبب تورطه في تسريب بيانات ما يفوق 87 مليون حساب شخصي من منصته الاجتماعية، وقد تم استخدام تلك البيانات من جانب شركة “كامبريدج أناليتكا” في توجيه حملات دعائية سياسية قوية تدعم دونالد ترامب في ترشحه للرئاسة، خلال انتخابات 2016، وكذلك تحاول الترويج لفكرة خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.

وتواجه الشركات التقنية خلال الفترة المقبلة، صعوبة كبيرة في التعامل مع بيانات مستخدميهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعلنين وتوجيه الإعلانات على أساس تحليل تلك البيانات، وذلك بعد قرار بدء تفعيل قانون خصوصية بيانات المستخدمين GDPR منذ 25 أيار/مايو المقبل، الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، ويلزم جميع الشركات التقنية بضرورة شرح وتبسيط شروط وسياسات استخدامها للمستخدمين، بحيث تكون موافقتهم سليمة قانونيًا.