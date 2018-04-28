بالفيديو.. تطوير إنسان آلي يطلي الجدران بدقة عالية

طوّرت مجموعة من طلاب الهندسة بجامعة “واترلو” الكندية إنسانًا آليًا، يستطيع طلاء الجدران بدقة مذهلة دون مساعدة بشرية، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن فريق طلاب “MIST” الكندي، الذي يتواصل بشكل مستمر مع شركات منطقة “وادي السيليكون” الأمريكية مثل “أبل”، و”فيسبوك”، و”آمازون”، و”أوبر”، طوّر الإنسان الآلي “مافريك” بالاعتماد على أجهزة استشعار تمكنه من العمل بكامل طاقته، من خلال تحديد المناطق التي تحتاج إلى طلاء سواء أكثر أو أقل.

ويتوقع الفريق عدم الحاجة قريبًا إلى عمال الطلاء، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بين العمال سنويًا أثناء تنفيذ أعمال المحارة، والدهانات، والزخرفة، فضلًا عن تكلفتهم العالية، إذ يدفع لهم سكان أمريكا الشمالية 1.5 مليار دولار كل عام.

وأكد الفريق على موقعه الإلكتروني: “طلاء الجدران اليدوي عملية بطيئة، ومكلفة، وخطيرة، وغير دقيقة، لهذا يحاول مافريك الذي انتهينا منه الشهر الماضي القضاء على تلك العيوب”.

ويستخدم الإنسان الآلي تكنولوجيا الخرائط، وما يشبه المصعد لنشر الدهان من أعلى إلى أسفل الجدران، فضلًا عن تزويده بمنصة، ونظام ذراع ورذاذ.

ونوّه فريق “MIST” باستخدامه نظام رفع للتحكم في حركة الإنسان الآلي العمودية، بالإضافة إلى الاعتماد على آلية رش الطلاء أتوماتيكية؛ لاستبعاد أي تدخل بشري.

ويأمل الفريق في إضافة بعض التعديلات والمميزات في المستقبل للإنسان الآلي “مافريك” حتى يسهل استخدامه.